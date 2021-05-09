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أحمد مكي يستعين بشريف الملاح للقبض على الإرهابيين في "الاختيار 2"

الأحد 09/مايو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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كشف الفنان الشاب شريف الملاح، عن سعادتهُ البالغة بعد المشاركة في مسلسل "الاختيار 2" خاصة بالتمثيل أمام فنان بحجم أحمد مكي.

 وعن دوره قال الملاح: "شرف لأي فنان مهما كانت شهرته التمثيل ولو كلمة واحدة في مسلسل وطني بحجم (الاختيار)".

أما عن دورة فقال: "ساعدت مكي والأمن الوطني في الإيقاع بأشرف الغرابلي عضو تنظيم أنصار بيت المقدس بالمسلسل، وإن شاء الله ستكون هذه هي الخطوة التي أعود بها للتمثيل مرة أخري بعد جائحة كورونا حيث عودت لعالم الدراما وفي انتظار عمل سينمائي جديد".

يذكر أن شريف الملاح شارك في العديد من المسرحيات في دول عربية كثيرة منها الكويت والإمارات وشارك في بطولة فيلم "الكتيبه 418" في دور الضابط نبيل القداح، ومسلسل "المغنى" للكينج محمد منير في دور مازن ومسلسل "لأعلى سعر" لنيللى كريم في دور محسن ومسلسل "رسائل" لمى عز الدين.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

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