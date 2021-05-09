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"Space X" تقبل تمويل مهمة إلى القمر بعملة رقمية

الأحد 09/مايو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
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تطلق شركة  سبيس إكس "مهمة دوج-1 إلى القمر" في الربع الأول من العام المقبل وستقبل شركة الصواريخ التجارية المملوكة لإيلون ماسك الدفع بعملة دوجكوين المشفرة التي سُميت بهذا الاسم بعد مزحة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شركة جيومتريك إنرجي هذه المهمة الممولة بعملة دوجكوين اليوم الأحد دون أن يكشف بيانها عن القيمة المالية للمهمة.

ونقل البيان عن توم أوتشينيرو نائب رئيس المبيعات التجارية في شركة سبيس إكس قوله "نحن متحمسون لإطلاق دوج-1 إلى القمر!".

وأضاف "ستشهد هذه المهمة استخدام العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب".

وقال ماسك على تويتر في أبريل نيسان إن سبيس إكس ستضع "دوجكوين حرفيا على سطح القمر".

وخسرت دوجكوين ما يزيد على ثلث سعرها اليوم بعد أن وصفها ماسك بأنها "صخب" خلال استضافته ببرنامج (إس.إن.إل) التلفزيوني الكوميدي الشهير.

وحولت تغريدات ماسك هذا العام هذه العملة الرقمية التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين.

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