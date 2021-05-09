وزير المالية الألماني يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد انتخابات عامة تجرى في سبتمبر

تعهد وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد انتخابات عامة تجرى في سبتمبر أيلول، آملا في نيل الدعم من حوالي عشرة





ملايين عامل من أصحاب الدخل المنخفض لمساعدة حزبه الديمقراطي الاشتراكي في تفادي أن يحل في المركز الثالث.





قطع شولتس وعده خلال كلمة أمام نواب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي صوتوا لصالح جعله مرشح الحزب المنتمي ليسار الوسط لمنصب المستشار الجديد لألمانيا.





وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع حزبه وراء حزب الخضر وتكتل المحافظين بزعامة المستشارة آنجيلا ميركل وأن من المتوقع أن يشهد أسوأ نتيجة انتخابية له على الإطلاق.





وقال شولتس "سأدفع من أجل جعل الحد الأدنى للأجور 12 يورو خلال أول عام لي كمستشار.





"يعني هذا زيادة رواتب نحو عشرة ملايين موظف حتى يتمكنوا على الأقل من تحمل تكلفة بعض الأشياء الأخرى".





ومن المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى زيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر في ألمانيا.





وكان العدد قد بلغ ذروة قياسية عند نحو 16 بالمئة في نهاية عام 2019.