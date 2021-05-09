كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة
يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة قوية خلال مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، يوم غدًا
الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري
الممتاز.
ويسعى
باتريس كارتيرون لمباغتة الأهلي باللعب الهجومى خلال المباراة، ومحاولة تسجيل هدف
مبكر للضغط على المارد الأحمر منذ البداية.
وطلب
كارتيرون تجهيز فيديو لمواجهة الزمالك والأهلي الماضية التى سقط فيه الفارس
الأبيض بهدفين مقابل هدف، وتقطيع المباراة لعدة فيديوهات خاصة بالأخطاء التى وقع
فيها اللاعبون خلال المباراة، من أجل محاولة تفادي تلك الأخطاء خلال المباراة
المقبلة.
كما
سيعقد كارتيرون جلسات منفردة مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي
الأخيرة، وسيتواجدون في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة، لشرح الأخطاء التى
وقع فيها كل لاعب، لعدم تكرارها مرة أخرى.
ويحتل
الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما
يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.