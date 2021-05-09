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كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة قوية خلال مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، يوم غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويسعى باتريس كارتيرون لمباغتة الأهلي باللعب الهجومى خلال المباراة، ومحاولة تسجيل هدف مبكر للضغط على المارد الأحمر منذ البداية.

 

وطلب كارتيرون تجهيز فيديو لمواجهة الزمالك والأهلي الماضية التى سقط فيه الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وتقطيع المباراة لعدة فيديوهات خاصة بالأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة، من أجل محاولة تفادي تلك الأخطاء خلال المباراة المقبلة.

 

كما سيعقد كارتيرون جلسات منفردة مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي الأخيرة، وسيتواجدون في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة، لشرح الأخطاء التى وقع فيها كل لاعب، لعدم تكرارها مرة أخرى.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.

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