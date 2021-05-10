"قوى النواب" تؤجل مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضًا منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.





وكانت قد قررت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، استكمال المناقشة إلى بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.



