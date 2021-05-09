استشهاد المقدم رامي هلال في الحلقة الـ27 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار2" أحداث يوم 19 فبراير 2019 بالدرب الأحمر، حيث توصل رجال الأمن الوطني إلى الشاب الذي فجر مسجد الإستقامة.



واستشهد في هذا الحادث المقدم رامي هلال والذي جسد دوره الفنان كريم فهمي، وذلك إثر تفجير الشاب الإرهابي نفسه في منطقة الدرب الأحمر أثناء القبض عليه.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

