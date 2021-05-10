شاهد.. مسلسل "نسل الاغراب" | ملخص الحلقة لـ 27

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل " نسل الاغراب "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين من " نسل الاغراب "









مساومة"عساف" لـ"جليلة"









انتهت الأحداث بمساومة "عساف" لـ"جليلة" لكي يتزوجها، مقابل عدم إيذاء ابنها "سليم".





"غفران" يُخطط للإنتقام من "علي"





تخطيط "غفران" للإنتقام من "علي"،حيث يُخبر عمه بأنه سيوجه إليه طلقة أثناء فرحه لكي يتخلص منه.





غضب "حمزة"





غضب "حمزة" بعدما علم بأن والدته ستتزوج من "عساف" فيُخبرها بأنه قد كرهها بسبب تفضيله على أبنائها.





مقتل "طايل"





ذهاب"طايل" لـ" بكري" ليحذره من الاقتراب من "يسر"، ويطلب أن يُعاركه، فينتهي الأمر بينهما لمقتله.





"غفران" يعلم بزواج"جليلة"





اخبار "سعادة" لشقيقه بأن"عساف" يستعد لزواجه من "جليلة".







