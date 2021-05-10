Advertisements

شاهد.. مسلسل "نسل الاغراب" | ملخص الحلقة لـ 27

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة  السابعة والعشرين من مسلسل " نسل الاغراب "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين  من " نسل الاغراب "


مساومة"عساف" لـ"جليلة" 


انتهت الأحداث بمساومة "عساف" لـ"جليلة" لكي يتزوجها، مقابل عدم إيذاء ابنها "سليم".

"غفران" يُخطط للإنتقام من "علي" 

تخطيط "غفران" للإنتقام من "علي"،حيث يُخبر عمه بأنه سيوجه إليه طلقة أثناء فرحه لكي يتخلص منه. 

غضب "حمزة"

غضب "حمزة" بعدما علم بأن والدته ستتزوج من "عساف" فيُخبرها بأنه قد كرهها بسبب تفضيله على أبنائها.

مقتل "طايل"

ذهاب"طايل" لـ" بكري" ليحذره من الاقتراب من "يسر"، ويطلب أن يُعاركه، فينتهي الأمر بينهما لمقتله.

"غفران" يعلم بزواج"جليلة" 

اخبار "سعادة" لشقيقه بأن"عساف" يستعد لزواجه من "جليلة".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسل الاغراب الحلقة السابعة والعشرون نسل الأغراب حلقة 27 نسل الأغراب امير كرارة نسل الأغراب مي عمر مسلسل نسل الاغراب الحلقه السابعة والعشرون مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 مسلسل نسل الأغراب مسلسل امير كرارة مسلسل احمد السقا قناة سنيرجى سنيرجى للانتاج الفنى تامر مرسي امير كرارة واحمد السقا امير كرارة الحلقة رقم 27 نسل الأغراب 2021 الحلقة السابعة والعشرون مسلسل نسل الأغراب احمد السقا نسل الأغراب احمد السقا ucmgb

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. أقوى تصريح من أحمد موسى بشأن القدس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من مدرب بيراميدز بعد السقوط بالأربعة أمام سيراميكا

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في قمة الدوري

منذ 33 دقيقة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب"

شاهد.. ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "نسل الأغراب"

ملخص مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 والقنوات الناقلة

شاهد.. مسلسل نسل الاغراب | ملخص الحلقة السادسة عشر

نسل الاغراب الحلقة 18 | تابع ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نسل الاغراب.. "بكري" يساوم "عساف" على الذهب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

11:54 م

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

11:55 م

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق