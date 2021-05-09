برلمانية تطالب بإجراء تحليل DNA لأطفال الشوارع بالتزامن مع زيادة ظاهرة الاختطاف

قالت آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة أطفال الشوارع في زيادة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة اختطاف الأهالي، لذلك أطلقت اقتراحَا لجمع أطفال الشوارع وتأهيلهم.



وتابعت "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية، لفضائية "الحدث اليوم"، أن هناك ضرورة لإعداد تحليل بصمة الوراثة لأطفال الشوارع، للتعرف على أهالي الأطفال المختطفين، واعادتهم لأهاليهم، وهذا الأمر ليس صعبًا من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، واعداد تحليل بصمة الوراثة للأهالي الذين لديهم أبناء مختطفين.



وأضافت أن اعداد بصمة وراثة لأي شخص عند استخراج البطاقة الشخصية، على غرار اعداد تحليل لأظهار فصيلة الدم في البطاقة في السابق، امر جيد، ولكن الأهم إمكانية تطبيقه.

