شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة الـ 27

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





انتقام زاهي العتال

بدأ زاهي العتال في التخطيط لـ الانتقام من سرية وسفينة من خلال استخدام مجدي بعدما هدده بالقتل.





طرد فاتن من المول

مازلت ولاء تستمر في التعدي على فاتن حرفوش وقام الأمن بـ طردهم من المول وطلب ليهم الشرطة.





نجلاء في المقابر

ذهبت نجلاء الى المقابر لتزور حبيبة نجلتها التي توفقت لتخبرها انها حامل واستمرت في البكاء لفترة طويلة





خطف زوجة العتال

ذهب زاهي العتال الى زوجته في منزل شقيقها وقام بـ اختطافها من منزلها بعد الاستعانة برجاله.





طلاق روان

أجبر سفينة زوج روان على الطلاق، حيث قام بإعطائه مبلغ مادي كبير مقابل الطلاق، ومن المقرر أن يتزوجها سفينة في الحلقات المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



