البحوث الفلكية: نأمل أن يكون لدينا ذراع طًولى في الفضاء الفترة المقبلة

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المنطقة العربية كانت بعيدة عن صناعة الفضاء، رغم أن المعهد الفلكي المصري بدأ منذ 1957 أي منذ 63 عامًا، مضيفًا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة قامت بتصنيع العديد من الاقمار الصناعة بالتعاون مع العديد من الدول، وفي عام 2018 تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية لمساعدة المصريين، وتحقيق طموح مصر في إرسال رواد الفضاء إلى الخارج.



وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن الإمارات أرسلت خلال الفترة الأخيرة مسابر الأمل، معقبًا: "أنا متفائل خير، الفترة المقبلة، لأن لدينا باحثين متميزين، والفضاء لن يكون حكرًا على الغربيين".



وأضاف أن مصر لديها تعاون مع كل الدول العربي في مجال الفضاء لتبادل الخبرات، والاستفادة من الأخطار، ونامل أن يكون لنا يد طولى في الفضاء خلال السنوات المقبلة.

