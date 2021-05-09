Advertisements

البحوث الفلكية: نأمل أن يكون لدينا ذراع طًولى في الفضاء الفترة المقبلة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المنطقة العربية كانت بعيدة عن صناعة الفضاء، رغم أن المعهد الفلكي المصري بدأ منذ 1957 أي منذ 63 عامًا، مضيفًا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة قامت بتصنيع العديد من الاقمار الصناعة بالتعاون مع العديد من الدول، وفي عام 2018 تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية لمساعدة المصريين، وتحقيق طموح مصر في إرسال رواد الفضاء إلى الخارج.

وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن الإمارات أرسلت خلال الفترة الأخيرة مسابر الأمل، معقبًا: "أنا متفائل خير، الفترة المقبلة، لأن لدينا باحثين متميزين، والفضاء لن يكون حكرًا على الغربيين".

وأضاف أن مصر لديها تعاون مع كل الدول العربي في مجال الفضاء لتبادل الخبرات، والاستفادة من الأخطار، ونامل أن يكون لنا يد طولى في الفضاء خلال السنوات المقبلة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق