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بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول المسجد الأقصى والقدس

الأحد 09/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة خاصة لمناقشة التوتر الحاصل في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى.

 

وقال دبلوماسيون إن حوالي ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15، طلبت عقد هذه الجلسة.

 

وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفيتنام.

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مجلس الامن الدولي حي الشيخ جراح جلسة طارئة القدس

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