Advertisements

لميس الحديدي: حي الشيخ جراح تحول إلى رمز جديد للصمود الفلسطيني

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
وجهت الإعلامية لميس الحديدي، التحية إلى المقدسيين المرابطين في حي الشيخ جراح الذين يواجهون سلطات الاحتلال الصهيوني الذين يريدون تهجيرهم من منازلهم.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "اعتداءات واضحة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية حيث تحول حي الجراح الذي يقع في قلب القدس والذي تحول إلى رمز جديد للصمود الفلسطيني حيث تحاول إسرائيل تهجير أهله من جديد".

وأضافت: "واحدة من الدورات المعتادة لانتهاكات سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من منازلهم بدعوى أنهم قاموا بشراء هذه المنطقة وأنهم لديهم النية لإقامة مكان جديد للسكان الإسرائيليين، غدًا سيكون هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن وبعد غدًا اجتماعًا للجامعة العربية على المستوى الوزاري عن طريق زووم بسبب ظروف الجائحة".

وتابعت لميس الحديدي: "عايزين موقف واضح من الجامعة العربية، مش عايزين تنديد، القدس لا تخص الفلسطينيين وحدهم ولكن تخصنا كعرب، ويجب أن يكون هناك وقفة ضد السلطات الإسرائيلية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حي الشيخ جراح بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أقوى تصريح من أحمد موسى بشأن القدس

منذ ساعة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في قمة الدوري

منذ 35 دقيقة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يوم

عاجل.. تعليق ناري من مدرب بيراميدز بعد السقوط بالأربعة أمام سيراميكا

منذ 37 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

11:54 م

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

11:55 م

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق