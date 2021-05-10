لميس الحديدي: حي الشيخ جراح تحول إلى رمز جديد للصمود الفلسطيني

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، التحية إلى المقدسيين المرابطين في حي الشيخ جراح الذين يواجهون سلطات الاحتلال الصهيوني الذين يريدون تهجيرهم من منازلهم.





وقالت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز" مساء الأحد: "اعتداءات واضحة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية حيث تحول حي الجراح الذي يقع في قلب القدس والذي تحول إلى رمز جديد للصمود الفلسطيني حيث تحاول إسرائيل تهجير أهله من جديد".





وأضافت: "واحدة من الدورات المعتادة لانتهاكات سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من منازلهم بدعوى أنهم قاموا بشراء هذه المنطقة وأنهم لديهم النية لإقامة مكان جديد للسكان الإسرائيليين، غدًا سيكون هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن وبعد غدًا اجتماعًا للجامعة العربية على المستوى الوزاري عن طريق زووم بسبب ظروف الجائحة".



