Advertisements

سيراميكا كليوباترا يقسو على بيراميدز برباعية في الدوري المصري

الأحد 09/مايو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
استعاد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب على بيراميدز بأربعة مقابل هدفين ، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرين من مسابقة الدوري العام. 


وأفتتح بيراميدز التسجيل عن رمضان صبحي في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول بعد تسجيل ضربه جزاء أحتسابها حكم اللقاء ، ثم تعادل شادي حسين وسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا  في الدقيقة 44 من النفس الشوط.


 ثم أضاف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول ، ليدخل سيراميكا كليوباترا الشوط الثاني وهو متقدم بهدافين مقابل هدف ، ولكن لم يكتفي الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بهذه النتيجة ، ليستمر في الضغط الأمامي من بداية الشوط الثاني ليسجل المهاجم الذهبي للفريق أحمد ياسر ريان الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 46 من زمن المباراة.


وأضاف أحمد محسن مدافع سيراميكا كليوباترا الهدف الرابع لفريقه فى الدقيقة 53 ، ويعمق من جراح الفريق السماوي في مباراة للنسيان ، وسجل دودو الجباس الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا الي النقطة 30 ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما يظل بيراميدز  في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيراميكا كليوباترا يقسو على بيراميدز الدوري المصري

أخبار تهمك

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على وادي دجلة

سيراميكا يفوز على بورتو 3-2 ودياً

سيراميكا كليوباترا يحجز على البنك الأهلي بثلاثية ويرتقي لصدارة الدوري

سيراميكا كليوباترا يفوز على وادي دجلة وديا بثنائية نظيفة

المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

سيراميكا كليوباترا يستعيد الانتصارات أمام طلائع الجيش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق