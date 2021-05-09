سيراميكا كليوباترا يقسو على بيراميدز برباعية في الدوري المصري

استعاد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب على بيراميدز بأربعة مقابل هدفين ، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرين من مسابقة الدوري العام.









وأفتتح بيراميدز التسجيل عن رمضان صبحي في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول بعد تسجيل ضربه جزاء أحتسابها حكم اللقاء ، ثم تعادل شادي حسين وسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 44 من النفس الشوط.









ثم أضاف أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول ، ليدخل سيراميكا كليوباترا الشوط الثاني وهو متقدم بهدافين مقابل هدف ، ولكن لم يكتفي الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بهذه النتيجة ، ليستمر في الضغط الأمامي من بداية الشوط الثاني ليسجل المهاجم الذهبي للفريق أحمد ياسر ريان الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 46 من زمن المباراة.









وأضاف أحمد محسن مدافع سيراميكا كليوباترا الهدف الرابع لفريقه فى الدقيقة 53 ، ويعمق من جراح الفريق السماوي في مباراة للنسيان ، وسجل دودو الجباس الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا الي النقطة 30 ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما يظل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.