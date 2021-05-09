عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

استقر مسئولو نادي بيراميدز على الإطاحة بالمدير الفني للفريق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بعد سوء النتائج في الفترة الماضية.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" أن بيراميدز يدرس الإطاحة بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رودلفو أروابارينا ، ويفضل بيراميدز فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب.





تابع المصدر حديثه، لافتًا إلى إن أداء فريق بيراميدز فى الملعب غير مقبول ، ويعكس ضعف المدير الفنى، وهذا الأمر الذى تسبب فى تعرض الفريق لمزيد من الهزائم خلال المرحلة الماضية .





و أختتم حديثه قائلا : " بيراميدز لم يتعامل مع الأرجنتين أروابارينا بالقطعة ، و أعطيناه الفرصة كاملة من أجل العودة للانتصارات، ولكنه لم يكن جديرا بذالك" .



