Advertisements

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

الأحد 09/مايو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
استقر مسئولو نادي بيراميدز على الإطاحة بالمدير الفني للفريق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بعد سوء النتائج في الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" أن بيراميدز يدرس الإطاحة بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رودلفو أروابارينا ، ويفضل بيراميدز فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب.

تابع المصدر حديثه، لافتًا إلى إن أداء فريق بيراميدز فى الملعب غير مقبول ، ويعكس ضعف المدير الفنى، وهذا الأمر الذى تسبب فى تعرض الفريق لمزيد من الهزائم خلال المرحلة الماضية .

و أختتم حديثه قائلا : " بيراميدز لم يتعامل مع الأرجنتين أروابارينا بالقطعة ، و أعطيناه الفرصة كاملة من أجل العودة للانتصارات، ولكنه لم يكن جديرا بذالك" .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روابارينا بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بيراميدز إقالة أروابارينا

أخبار تهمك

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

بيراميدز يستعيد رمضان صبحي أمام سيراميكا

السعيد ورمضان صبحي يقودان بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

مدرب بيراميدز يكافئ لاعبيه بعد الفوز الاول هذا الموسم

بيراميدز يسعى للعودة بين الكبار على حساب الإنتاج الحربي

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق