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شاهد.. أقوى تصريح من أحمد موسى بشأن القدس

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي أحمد موسى، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا: "ستبقى القدس عاصمة فلسطين، رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي".

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب عمليات اعتداء على الفلسطينيين، وتنتهك حرمة المسجد الأقصى، إضافة إلى عمليات التهجير العرقي في منطقة الشيخ جراح"، مشيرا إلى أن الخارجية أكدت موقف مصر الرافض لاقتحام المسجد الأقصى، مع صيانة حقوق الفلسطينيين.

وأوضح، أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا الاثنين لبحث الانتهاكات.

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