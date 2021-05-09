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تعافي وخروج 11 حالة من مصابي كورونا من "قنا العام"
الأحد 09/مايو/2021 - 11:40 م
بسام عبدالحميد
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أعلن مستشفى قنا العام، اليوم الأحد، عن تعافي وخروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وبناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.
وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن المستشفى سجلت خروج 11 شخصا بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتلقيهم العلاج اللازم تحت إشراف الدكتورة انجي خلف، رئيس العزل، لافتًا أن من بين الحالات 7 أشخاص كانت حالتهم حرجة وتم حجزهم في العناية المركزة، تحت إشراف الدكتور ماهر فؤاد، رئيس العناية المركزة، والدكتورة مني عبد الكريم، أخصائي الأمراض الصدرية.
وأشار الدكتور محمد الديب، إلى أن الطاقم الطبي يقدم العناية الكاملة لمرضي كورونا لكي يتماثلوا للشفاء وفق خطة علاجية وبروتوكول وزارة الصحة، مثمنًا الدور الذي يقوم به طاقم التمريض بالمستشفى واهتمامهم بالمرضي ومقدمًا الشكر للأطقم الطبية وطاقم التمريض بالمستشفى.
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