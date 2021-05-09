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ضبط 26 حالة تسول في أول يوم لأعمال لجنة محاربة التسول بقنا

الأحد 09/مايو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اللجنة المختصة بمكافحة ظاهرة التسول حيث نجحت في يومها الأول عن تحرير ٢٦ محضرا لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وأوضح محافظ قنا أن إجمالي عدد المحاضر التي جرى تحريرها اليوم بلغ ٢٦ محضرا لأشخاص متسولين منها ١٢ محضر بمدينة قنا وعدد ٤ محاضر بمدينة نجع حمادي وعدد ٣ محاضر بمدينة قوص وعدد ٢ محضر بكلا من نقادة ودشنا وفرشوط ومحضر واحد بمدينة قفط، لافتا إلى أنه جرى تسليم جميع المتسولين إلى أقسام الشرطة التي يتسولون بدائرتها وجرى تحرير تعهدات على أسر الأطفال الذين يمارسون التسول بعدم السماح بعودتهم مرة أخرى للتسول.

وأشار " الداودي " خلال جولته إلى أن التسول ما هو إلا ابتزاز يرتدي عباءة الاسترحام، وينشط التسول في مثل هذه الأيام الفضيلة التي يجدها المتسولون فرصة لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات مما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا، علاوة أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالي بقصص وهمية.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أصدر القرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.

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محاربة التسول قنا

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