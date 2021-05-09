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سحب بعض قطارات "هيتاشي" في بريطانيا بسبب اكتشاف تشققات بها

الأحد 09/مايو/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
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طلبت الحكومة البريطانية من صناعة السكك الحديدية اليوم الأحد أن تعلن بشكل عاجل كيفية تعاملها مع تعطل الخدمات بعد اضطرار عدة شركات لتشغيل القطارات سحب جزء من أساطيلها بسبب تشققات تم اكتشافها في بعض القطارات.

وحددت الفحوصات التي أجريت يوم السبت على قطارات كلاس 800 سيريس  التي تصنعها شركة هيتاشي اليابانية وجود شقوق في جزء من هيكل بعض القطارات مما دفع شركات تشغيل القطارات إلى سحب جميع قطاراتها من تلك الفئة.

وقال وزير السكك الحديدية كريس هيتون هاريس في بيان "وجهت صناعة السكك الحديدية لوضع خطة شاملة على وجه السرعة لضمان استئناف الخدمات بأمان في أسرع وقت.

"أتوقع من شركات تشغيل القطارات بحث كل الخيارات لاستبدال الخدمات لمساعدة الناس على إكمال رحلاتهم وطُلب من شركة هيتاشي وضع خطة لفحص السلامة بالإضافة إلى استراتيجية إصلاح طويلة المدى".

واعتذرت شركة هيتاشي للركاب وشركات التشغيل  قائلة إن القطارات  تم سحبها كإجراء احترازي.

وقالت شركة جيه.دبليو.أر التي تشغل خدمات بين لندن ومناطق مختلفة في غرب وجنوب غرب إنجلترا وويلز، إنها ألغت عددا كبيرا من خدماتها.

وقالت إنها تتوقع استمرار الاضطراب يوم الاثنين وفي الأسبوع المقبل.

وحذر وزير السكك الحديدية الركاب من احتمال استمرار الارتباك  "لبعض الوقت" ودعا شركات تشغيل القطارات إلى تنظيم خدمات بديلة للحافلات للمساعدة في تخفيف المشكلة.

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