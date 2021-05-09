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تعادل مثير الترسانة مع السكة الحديد وديا
الأحد 09/مايو/2021 - 11:50 م
ميادة كرم
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة علاء نوح على ملعبه أمام نظيرة فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور بنتيجة 2/2 خلال المواجهة القوية والمثيرة التي جمعتهما بملعب الترسانة استعدادا لعودة منافسات المجموعة الثانية للقسم الثاني .
شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، حيث تقدم الترسانه بهدف في الدقيقة الأولي من المباراه عن طريق انفراد من اللاعب حسام باولو ، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب أحمد العش عن طريق ضربه جزاء .
ثم أحرز نادي السكه الحديد الهدف الاول في الدقيقة ٣٦ عن طريق ركله حره أحرزها اللاعب حازم شعيب ، ثم تعادل السكه الحديد عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه الأخيره من الوقت بدل الضائع أحرزها اللاعب عمرو عزت .
وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد امير حجازي لاعب وسط السكة واحمد وجيه لاعب الترسانة في الدقيقة 19.
وقبل ختام اللقاء حصل الترسانة على ركلة جزاء سددها احمد ابراهيم وتصدى لها ببراعة حارس السكة الحديد .
وأدار المباراة حكم الساحه محمود حمدي وعاونه كلاً من : تامر رشاد وخالد رمضان.
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