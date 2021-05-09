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تعادل مثير الترسانة مع السكة الحديد وديا

الأحد 09/مايو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة علاء نوح على ملعبه أمام نظيرة فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور بنتيجة 2/2 خلال المواجهة القوية والمثيرة التي جمعتهما بملعب الترسانة استعدادا لعودة منافسات المجموعة الثانية للقسم الثاني .


شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، حيث تقدم الترسانه بهدف في الدقيقة الأولي من المباراه عن طريق انفراد من اللاعب حسام باولو ، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب أحمد العش عن طريق ضربه جزاء .

ثم أحرز نادي السكه الحديد الهدف الاول في الدقيقة ٣٦ عن طريق ركله حره أحرزها اللاعب حازم شعيب ، ثم تعادل السكه الحديد عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه الأخيره من الوقت بدل الضائع أحرزها اللاعب عمرو عزت .

وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد امير حجازي لاعب وسط السكة واحمد وجيه لاعب الترسانة في الدقيقة 19.

وقبل ختام اللقاء حصل الترسانة على ركلة جزاء سددها احمد ابراهيم وتصدى لها ببراعة حارس السكة الحديد .

وأدار المباراة حكم الساحه محمود حمدي وعاونه كلاً من : تامر رشاد وخالد رمضان.

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