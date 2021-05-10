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خبير عن سد النهضة: السيسي حذر من عدم استقرار المنطقة بصورة لا تتخيل

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن، ما زالت في حالة صدمة مما حدث في الانتخابات الامريكية، وتتصرف باعتبارها دولة كانت على شفا الانقسام، وليس كدولة عظمى، معقبًا: "ليس من المعقول أن تقوم أمريكا بإرسال مبعوث دولي للمنطقة لإعادة تقديم ما تقدمه إثيوبيا من اقتراحات، في شكل جديد من خلال واشنطن".

ولفت "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من عدم استقرار المنطقة بصورة لا تتخيل، حال عدم حل أزمة سد النهضة، معقبًا: "مصر حريصة على استقرار المنطقة، ولكن ليس على حساب حقها في مياه نهر النيل".

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي لديها شجاعة سياسية بقدر كبير من الوضوح، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تلجم الإثيوبيين، وترد على مغالطتهم، وتسبب لهم الكثير من الخوف والارتباك، خاصة ان أديس أبابا اعتادت على المغالطات.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر السيسي

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