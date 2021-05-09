أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تعادل فريقه في مباراة الليلة أمام ضيفه إشبيلية بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني.









وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"أنا غاضب للغاية، نحن مستاؤون، يجب توضيح قاعدة لمس الكرة لليد، إنها معقدة".





وأضاف :"إذا كانت كرة ميليتاو ركلة جزاء، فهناك ركلة جزاء على لاعب إشبيلية وأنا لا أفهم قاعدة لمس اليد".





وتابع :"لقد تحدثت مع الحكم لكي يشرح لي اللقطة، الأمر صعب لأننا نستحق أكثر من نقطة".









وزاد :"الشعور جيد، لقد أراد اللاعبون الفوز بالمباراة، أنا سعيد بذلك. إذا لعبنا غدًا فسيكون الفريق حاضرًا. سنلعب يوم الخميس ثم الأحد وسنركز على هذه المباريات".









وواصل :"أنا أثق في كرة القدم وفي الحكام، لا أتدخل أبدًا في قراراتهم. لكن اليوم احتسبوا لإشبيلية ركلة جزاء ولم يحتسبوا نفس الكرة لنا".









وأوضح :"أنا غاضب، لقد استحقينا الفوز.، لكن الكلام لن يغير شيئًا".









وأشار :"بدأنا المباراة بشكل سيئ وبعد هدفهم حصلنا على فرص، خاصة في الشوط الثاني، كنا نستحق الفوز".









واختتم :"طلبت تفسيرات من الحكم لماذا احتسب ركلة جزاء لهم على ميليتاو ولم يحتسبها لنا، أخبرني أن الكرة لمست يد ميليتاو ولم تلمس يد لاعب إشبيلية".