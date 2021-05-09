موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، منافسا قويا في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، هو صن داونز الجنوب إفريقي.





موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 14 و 15 من شهر مايو الجاري.





وتقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، أحد يومي 21 و 22 من مايو الجاري.





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة.





الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف في نوفمبر من العام الماضي.

لقد أرسلت اليوم، الساعة 4:57 م



