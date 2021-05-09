موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال

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موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال
الأحد 09/مايو/2021 - 11:55 م
علي خلاف
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يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، منافسا قويا في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، هو صن داونز الجنوب إفريقي.
موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 14 و 15 من شهر مايو الجاري.
وتقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، أحد يومي 21 و 22 من مايو الجاري.
وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة.
الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف في نوفمبر من العام الماضي.
لقد أرسلت اليوم، الساعة 4:57 م
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