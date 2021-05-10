رئيس لجنة مكافحة كورونا: التطعيم لن يكون مرة واحدة.. ولكن سنويا

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون مرة واحدة، ولكنه سيكون سنويًا وهذا يفسر اتجاه الدولة إلى تصنيع اللقاح بعد التعاقد مع شركة سينوفاك على تصنيعه في مصر.





وأضاف "حسني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز" اليوم الأحد أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، والاتهامات التي توجه إليه بتسببه في حدوث تجلطات لا نزيد عن 5 مليون نفس نسبة أدوية منع الحمل وهي نسبة لا تذكر ولا تستدعي عمل تحاليل أو تلقي أدوية لمنع التجلطات.





وأكد أن اللقاح فعال وآمن بنسبة 100% وحتى لو أصيب المواطن لن تكون أكثر من دور برد سيمر بسلام، وتقلل أعداد الوفيات بنسبة تصل إلى 100% وأكثر من 96% بالنسبة للحالات الشديدة والحرجة، لافتًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الحالات مرتبطة بالتجمعات والتي حاولت الدولة السيطرة عليها بالقرارات الأخيرة للحكومة.



