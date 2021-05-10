أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-5-2021

استقرت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد ارتفاعات قوية سجلتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.









أسعار الذهب اليوم :





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 790 جنيها للجرام

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا

عيار 24 نحو 902 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6320 جنيهًا.





أسعار الذهب العالمية





زدا الذهب أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.





وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.





وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.





وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.





وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.





وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولار للأونصة.