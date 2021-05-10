Advertisements

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10-5-2021

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
استقرت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد ارتفاعات قوية سجلتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.


أسعار الذهب اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 790 جنيها للجرام
 بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا
 عيار 24 نحو 902 جنيهًا
 سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6320 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية 

زدا الذهب أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو  0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولار للأونصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

منذ ساعة

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 12 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الخارجية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بالتعادل مع إشبيلية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-4-2021.. المعدن الأصفر يحقق أعلى سعر في أكثر من أسبوع

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

أسعار الذهب اليوم الأحد 11-4-2021 خلال التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021.. 7جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021.. المعدن الأصفر يوقف رحلة الصعود

اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8-5-2021 بعد ارتفاعات 8 جنيه للجرام الأمس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

11:29 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

10:29 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق