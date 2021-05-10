أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على بيراميدز برباعية في الدوري













تولي ضياء السيد المدير الفني لفريق نادي سيراميكا كليوباترا تدريب سيراميكا منذ 11يوما وخاض 3 مباريات أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب ثم بيراميدز.





وقال ضياء السيد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا و بيراميدز أنه خاض مباريات قوية، وموجها الشكر لهيثم شعبان المدير الفني السابق الذي ترك فريقا مميزا وقويا في مختلف الخطوط، وخلال الفترة القليلة أضاف بعض التغييرات البسيطة للغاية، أعمل العمل على أخطاء الدفاع وتحسين التعامل الدفاعي.





وشدد على أن الشق الهجومي قوي للغاية في سيراميكا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى أضافوا الكثير للفريق ونجحوا في الفوز على بيراميدز، رغم الشوط الأول الذي لم يكن بنفس المستوى، وخاصة طوال 23 دقيقة كان الفريق فيها بعيدا عن مستواه، وفي آخر 10 دقائق تحولت الدقة تماما ونجح الفريق في تسجيل هدفين متتاليين، مشيرا إلى أن التقدم قبل نهاية الشوط الأول كان أحد أهم أسباب الفوز برباعية.





وأشار إلى أن فريقه استغل الأخطاء الدفاعية الكبيرة في خط دفاع بيراميدز خاصة في الشوط الثاني مع استغلال الأخطاء سجل هدفين، والتقدم بأربعة أهداف، موضحا أنه سعيد للغاية بالمنظومة الدفاعية المميزة التي يمتلكها فريقه والتي قدمت مباراة قوية للغاية ونجحت في التعامل مع خطته وفكره في وقت قليل ومن خلف الدفاع الحارس المتميز عامر عامر، مشيرا إلى أن التوفيق كان حليفا للفريق ونجح في الفوز الكبير.





وأكد أنه بات من حق فريقه أن يطمع في الفوز والتقدم إلى المربع الذهبي، وموجها الشكر لإدارة ناديه التي تقف خلف الفريق وتدعمه بصورة قوية للغاية ودعمته رغم التعادلين الأخيرين أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب، وموضحا أن هيثم شعبان ترك فريقا مميزا ويستحق الثناء على العمل القوي المقدم من جانب الفريق.



