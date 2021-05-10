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أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 10-5-2021

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن استقرت العملة الأمريكية أمس وحدث حراك في باقى العملات الجنبية لتسجل العملة الخضراء 15.60 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما ارتفع اليورو والاسترليني أمام الجنيه.

وبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلي 15.60 جنيه للبيع و15.70 جنيه للشراء، فيما جرى تداولها بالبنوك التجارية والخاصة عند مستويات تراوحت بين 15.62 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وارتفعت غالبية العملات الدولية الأخرى أمام الجنيه المصري أمس، حيث ارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو إلى 18.80 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.66 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 48.97 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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