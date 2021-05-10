Advertisements

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن هناك زيادة في إصابات كورونا الفترة الأخيرة، والتوقعات تشير إلى زيادة الإصابات بشكل أكبر مع إجازة العيد، معقبة: "لن نطمئن إلا بعد انتهاء إجازة العيد بأسبوعين، فترة العيد هتفرق كتير في زيادة الإصابات بمصر".

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن زيادة نسبة وفيات الأطباء ترجع إلى أنهم أكثر عرضة للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الإقبال بصورة أكبر على الحصول على لقاح كورونا.

ولفتت، إلى أن مصر لم ترصد حتى الآن ظهور سلالات جديدة لا تستجيب بشكل فعال للقاحات المتواجدة الآن، مضيفة أن الوزارة تقوم بإعداد تحاليل دورية للفيروس كورونا، للتأكد من السلالات الموجود في مصر، معقبة:" السلالة الهندية حتى الآن لم يتم رصدها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

أخبار تهمك

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ أقل من ساعتين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية للأهلي في القمة

منذ ساعتين

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من مدرب بيراميدز بعد السقوط بالأربعة أمام سيراميكا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تعرف غيابات الأهلي والزمالك قبل موقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

11:55 م

أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

11:54 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق