عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

قال نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن هناك زيادة في إصابات كورونا الفترة الأخيرة، والتوقعات تشير إلى زيادة الإصابات بشكل أكبر مع إجازة العيد، معقبة: "لن نطمئن إلا بعد انتهاء إجازة العيد بأسبوعين، فترة العيد هتفرق كتير في زيادة الإصابات بمصر".





وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن زيادة نسبة وفيات الأطباء ترجع إلى أنهم أكثر عرضة للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الإقبال بصورة أكبر على الحصول على لقاح كورونا.



