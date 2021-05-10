موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الإثنين 10/مايو/2021 - 12:03 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق ليستر سيتي ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي نظيره نادي ليستر سيتي فى المركز الثالث.
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