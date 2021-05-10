"روشتة رمضان".. البروتينات وأهميتها في الشهر الكريم (انفوجراف)

تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على نصائح لتناول البروتينات خلال شهر رمضان، كالآتي:





اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الحليب غنية بالبروتينات





تأكدي بأن تتناولي هذه المصادر عند كل وجبة خلال شهر رمضان المبارك



