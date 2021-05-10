Advertisements
"روشتة رمضان".. البروتينات وأهميتها في الشهر الكريم (انفوجراف)
الإثنين 10/مايو/2021 - 06:31 ص
منى صموئيل
Advertisements
تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.
وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على نصائح لتناول البروتينات خلال شهر رمضان، كالآتي:
اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الحليب غنية بالبروتينات
تأكدي بأن تتناولي هذه المصادر عند كل وجبة خلال شهر رمضان المبارك
إذ إن البروتينات ضرورية لتجديد خلايا الجسم وتمنح الشعور بالشبع وبالتالي تخفف من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الحلويات
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements