تحذير عاجل من استشاري مناعة للمواطنين: "مش عاوزين نوصل لكارثة الهند"

قال أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن شركتي سينوفارم وسينوفاك تستخدمان نفس التقنية في تصنيع لقاحات وهي الاعتماد على فيروس ميت، مشيرًا إلى أنه تم تجربتهما في المراحل السريرية في مصر وهما من اللقاحات الآمنة التي تصل فعاليتها إلى 100%.





وأضاف "الحداد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن مصر تقوم بالتعاقد مع جميع اللقاحات التي تثبتت فعاليتها ومأمونيتها، موضحًا أن الدول الأوروبية اقتربت من تطعيم 60 إلى 70% من عدد سكانها وهذا يصل بهم إلى مناعة القطيع والوصول إلى صفر وفيات والتقليل من الأعداد الخطيرة.





وتابع: "الفاكسين لا يمنع الإصابة ولكنه يمنع الوفيات والحالات الحرجة بنسبة عالية، وحتى لو أصيب الشخص بتعدي كأنها دور برد وأقل بكثير، وأمان هذه اللقاحات عالية وبقول لكل المواطنين بلاش تشكيك الدولة مش بتجرب فيكوا زي ما بتقولوا، مش عايزين نوصل لكارثة الهند، ولابد من الجميع الإقبال على التطعيم".



