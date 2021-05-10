شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الـ 27

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل " الاختيار 2 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة والعشرين من " الاختيار2 "









مفاجأة حول استشهاد شقيق زكريا يونس





اعتقد الجميع في نهاية الحلقة السابقة أن علي شقيق زكريا يونس استشهد في كمين الميدان ولكنه أصيب فقط في قدمه برصاصة عقب اقتحام الإرهابيين كمين الميدان.





تصفية الضباط المنشقون





شهدت الحلقة تصفية الإرهابيين التكفيريين في شمال سيناء ومنهم حنفي جمال وخيرت السبكي وشهدت أيضا فيديوهات حقيقية قبل قتلهم.





ظهور محمد كيلاني





ظهر محمد كيلاني حيث يجسد دور أحد الشباب المستقطبين للانضمام للجماعة وتم تدريبه في السودان.





انفجار مسجد الاستقامة





شهدت الحلقة أحداث انفجار مسجد الاستقامة في الجيزة من خلال عبوة ناسفة وضعها أحد الإرهابيين.





استشهاد المقدم رامي هلال





استشهد المقدم رامي هلال والذي يجسد دوره كريم فهمي وذلك في الدرب الأحمر أثناء محاولة القبض على الشاب الذي قام بتفجير مسجد الاستقامة ولكنه فجر نفسه أثناء القبض عليه.



