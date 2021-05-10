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شاهد.. "الصحة" تكشف فعالية اللقاحات وإمكانية الإصابة بكورونا

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الفاصل بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا 3 شهور، في إطار توفير أكبر قدر من الجرعة الأولى للمواطنين.

وتابعت نهى عاصم، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الجرعة الأولى من اللقاح توفر الوقاية بنسبة 75%، أما الجرعة الثانية فتزيد الوقاية بنسبة 95%.

ولفتت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أن مصر أعطت أكثر من مليون جرعة لقاح للمواطنين.

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