دينا الشربيني تكتشف مكان الثروة الحقيقية وتواجه منصور في "قصر النيل"



في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل قصر النيل اكتشفت كاميليا (دينا الشربيني) أن الثروة الحقيقية التي تركها فهمي السيوفي (تامر ضيائي) مازالت في القصر ولم تخرج منه، وأن ما حصل عليه المحامي عزت درويش ( صلاح عبد الله ) ومنصور السيوفي (صبري فواز) ما هو إلا بقايا الثروة الحقيقية.



عرفت كاميليا كل هذه المعلومات من خالها ممدوح سعيد (محمود البزاوي) الذي أكد لها أن السيوفي خبأ الثروة الكبرى في القصر والسر في العثور عليها هو مفتاحا صغيرا كان برفقته طيلة الوقت، وبالفعل توجهت كاميليا إلى القصر وتسللت داخل مكتب السيوفي حتى عثرت على المفتاح الذي سيقودها إلى ملايين الجنيهات المخبأة داخل القصر.



ومن ناحية أخرى واجهت كاميليا المحامي عزت درويش وأخبرته بأنها على دراية بكل ما يحدث وطلبت منه الإفصاح عن مكان اختباء منصور السيوفي، لتتوجه بعدها مباشرة إلى منصور وتصدمه بمعرفتها الحقيقية، فهل ستحاول تهديده أو مساومته للحصول على نصيبها في الكنز الذهبي؟



ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.



يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.