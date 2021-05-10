رئيس المنشآت السياحية: الحكومة قد تعيد النظر في مواعيد الإغلاق خلال 15 يومًا

قال عادل المصري، رئيس المنشآت السياحية، إن هناك ضرورة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتشديدها خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة انتشار الفيروس في مصر والعالم أجمع، معقبًا: "إحنا بنضحي في سبيل تقليل الإصابات الفترة المقبلة".





وتابع "المصري"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المنشآت السياحية متضررة من قرارات الإغلاق المبكر، ولكنها تتحمل هذا في إطار الحفاظ على صحة المصريين.



