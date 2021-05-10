تحرك عاجل من رئيس البرلمان العربي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان قرر عقد جلسة طارئة لمناصرة القضية العربية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى ولابد من التكاتف ودعم القضية.





وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، ندعم كل حقوق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.





وتابع أن المسئولية كبيرة على المجتمع الدولي تجاه التعسف الإسرائيلي وهناك تنسيق مع كل الأطراف العربية لتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني ونسعى لحشد كل القوى المؤثرة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



