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عاجل.. الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في قمة الدوري

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل فريقه في مباراة الزمالك اليوم بقمة الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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