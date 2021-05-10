موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني





يلتقي نادي برشلونة نظيره فريق ليفانتي ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليفانتي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



