"تنسيقية شباب الأحزاب" تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان بزيارة مصر (فيديو)

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تحقيق حلم مواطنة أمريكية مصابة بالسرطان تمنت زيارة مصر.





وقال "القط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، إن المركز الإعلامي للتنسيقية رصد بأن نجل سيدة أمريكية تحدث لوسائل الإعلام الأمريكية، بأن والدته مريضة بالسرطان في المرحلة الرابعة، وبأنها تحلم بزيادة مصر، وفي إطار تحقيق هذا الحلم، وقام نجلها الذي يعمل مدرس تاريخ، ببيع السندويتشات لجمع قيمة الرحلة لمصر.





وتابع أن الشاب نجح في جميع قيمة الرحلة لـ14 فردًا من عائلته لزيارة مصر، مشيرًا إلى المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب تواصل مع الشاب، وتم توفير كل سبل الراحة للسيدة وعائلتها، معقبًا: "كنا معاهم لحظة بلحظة من لحظة دخول المطار في أمريكا، واستقبالهم كان على أعلى مستوى في مطار القاهرة".



