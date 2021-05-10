مصرع طفل اصطدمت به سيارة تابعة لحي غرب شبرا أثناء رفع القمامة

لقي طفل 12 عاما مصرعه، اصطدمت به سيارة تابعة لحي غرب شبرا الخيمة، أثناء رفع القمامة بشارع أحمد عرابي، حيث اصطدم الطفل بالسيارة بطريقة غير مسئولة، مما أدى إلى وفاته على الفور.





وسلم السائق نفسه لأجهزة الشرطة وجرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثة الطفل إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.





وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ بمصرع طفل 12 عامًا، إثر اصطدام سيارة تابعة لحي غرب شبرا الخيمة به أثناء رفع القمامة ليلا فلقي مصرعه في الحال.





انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين اصطدام طفل بسيارة رفع مخلفات تابعة لحي غرب شبرا الخيمة، أثناء عمل حملة النظافة لرفع المخلفات من شارع أحمد عرابي، الامر الذي تسبب في مصرع الطفل ونقله لمستشفى ناصر العام.





وكشفت المعاينة تعرض السيارة لخسائر مادية وتكسير، كما تبين أن السيارة حمولة 20 طنا وتحمل رقم 3798 قيادة "خالد.ا.ا" سائق بنظام الأجر اليومي، وسلم نفسه لقسم أول شبرا الخيمة، حيث يخضع للتحقيق لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.



