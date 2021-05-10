خبير يكشف موقف مصر من الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

قال الدكتور عدلي سعداوي، رئيس معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، إن موقف مصر واضح من أزمة سد النهضة، ويتمثل في أن القاهرة لن تفرط في نقطة مياه واحدة، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنه لا يوجد أي مصر لمياه في مصر سوى نهر النيل.





وأضافت "سعداوي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "إذا قامت إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم قبل الملء الثاني، فهذا الأمر يصب في مصلحة الجميع، وإذا لم تلتزم، وقامت بالبدء في الملء الثاني بشكل منفرد وبدون اتفاق، فسيكون لمصر موقف آخر تمامًا.



