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محمد إبراهيم: توترنا بعد ركلة جزاء بيراميدز.. لكننا عدنا بفضل اللاعبين الكبار لمواصلة المنافسة

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان المدرب السابق له دور في ما وصل إليه الفريق. 

وقال محمد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "أبارك لهيثم شعبان لأنه له دور في ما وصلنا إليه، كما أننا واجهنا سوء حظ في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "بيراميدز يملك لاعبين جيدين بكل الصفوف وكان يجب أن ننتصر لنواصل المنافسة على المربع الذهبي ".

وأضاف: "توترنا قليلا بعد ركلة جزاء بيراميدز، لكننا نملك لاعبين كبار وتمكنا من العودة في المباراة، كل المباريات صعبة والجميع يريد تحقيق الفوز".

وتابع: "أعمل بجد وأراعي ربنا في عملي لذلك ربنا بيكرمنل، الجهاز الفني والإدارة واللاعبين يعملون للوصول لهدفنا ولم نقصر وهذا أهم شئ".

وأتم: "النائب محمد أبو العينين رئيس النادي تحدث معنا وهنئنا بعد المباراة، أشكر الإدارة على الدعم، الجميع لديه نفس الهدف منذ أول يوم بالنادي".

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محمد ابراهيم سيراميكا بيراميدز

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