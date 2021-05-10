محمد إبراهيم: توترنا بعد ركلة جزاء بيراميدز.. لكننا عدنا بفضل اللاعبين الكبار لمواصلة المنافسة









أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان المدرب السابق له دور في ما وصل إليه الفريق.





وقال محمد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "أبارك لهيثم شعبان لأنه له دور في ما وصلنا إليه، كما أننا واجهنا سوء حظ في الفترة الأخيرة".





وأكمل: "بيراميدز يملك لاعبين جيدين بكل الصفوف وكان يجب أن ننتصر لنواصل المنافسة على المربع الذهبي ".





وأضاف: "توترنا قليلا بعد ركلة جزاء بيراميدز، لكننا نملك لاعبين كبار وتمكنا من العودة في المباراة، كل المباريات صعبة والجميع يريد تحقيق الفوز".





وتابع: "أعمل بجد وأراعي ربنا في عملي لذلك ربنا بيكرمنل، الجهاز الفني والإدارة واللاعبين يعملون للوصول لهدفنا ولم نقصر وهذا أهم شئ".



