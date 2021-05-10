الزمالك: مصير كارتيرون غير مرتبط بنتيجة القمة









تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وقال ابراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج الماتش "اتمنى بكرة ملاقيش في الماتش 500 فرد موجود، في كشف بالسماح لـ 25 فرد من كل نادي فقط".





وتابع "مصير كارتيرون مع الزمالك غير مرهون مهما كانت نتيجة مباراة القمة".



