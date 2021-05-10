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الزمالك: مصير كارتيرون غير مرتبط بنتيجة القمة

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال ابراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج الماتش "اتمنى بكرة ملاقيش في الماتش 500 فرد موجود، في كشف بالسماح لـ 25 فرد من كل نادي فقط".

وتابع "مصير كارتيرون مع الزمالك غير مرهون مهما كانت نتيجة مباراة القمة".

وأضاف ابراهيم عبد الله " ان شاء الله هنكسب الأهلي بكرة واللعيبة مصممة ان الدوري يكسبوه من غير مساعدات حكام وبعرقهم".

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