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ضغط إنجليزي لتغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، أن مفاوضات دقيقة تتم حاليا بشأن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وسيجمع النهائي بين فريقين إنجليزيين، هما مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 مايو، وكان من المفترض أن يقام في إسطنبول.

لكن أثيرت شكوك حول مقر المباراة، بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر، مما يجعل من المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ جوف محطة سكاي نيوز بشأن المكان المحتمل للنهائي :"توجد مفاوضات مفصلة حاليا".

وأضاف: "يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي، ولا أريد المقاطعة، لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا".

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