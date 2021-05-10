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مصرع 4 أطفال غرقا في سوهاج

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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لقي 4 أطفال اليوم مصرعهم غرقا في نيل وترع محافظة سوهاج، لعدم إجادتهم السباحة، وتوجههم إلى النيل كان بسبب الهروب من حرارة الجو والاستحمام واللهو أيضا في تلك المياه.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، يفيد مصرع 4 أطفال غرقا في حوادث متفرقة بدوائر المركز تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام و14 عاما.

ولقي طفلان مصرعهما غرقا في نهر النيل بدائرة مركز المراغة، وأسفرت تحريات الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، أن الطفلين هم كل من «أحمد. أ.ف»، 6 أعوام، وشقيقته «بسمة. أ. ف»، 8 أعوام، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى المراغة المركزي، وبسؤال والدهما المدعو «أيمن. ف»،41 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجليه المذكورين على حافة نهر النيل انزلقت قدماهما وسقطا به مما أدى لغرقهما ونفي الشبهة الجنائية.

وفي مركز شرطة دار السلام لقى طفل يدعى «عمرو. خ»،14 عاما، ويقيم بذات الناحية، مصرعه غرقا بترعة الفاروقية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى المركزي بدار السلام، وأكد والده المدعو «خال. ح»، 48 عاما، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء استحمام نجلة بالترعة ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقا ونفى الشبهة الجنائية.

أما في مركز شرطة سوهاج، فقد لقي طفل يدعى «محمد. م»، 13 عاما، مصرعه غرقا أيضا وبسؤال عمة المدعو «شيخون. ع»، 33 عاما، ويقيم بذات الناحية، أكد غرقة لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثة ونفى الشبة الجنائية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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غرق اطفال بوابة الفجر الفجر

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