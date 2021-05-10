اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمال اللجان.





فمن المُقرر، أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها، وذلك لمناقشة مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021-2022.





"النواب" يناقش رسوم التوثيق والشهر العقاري وتعديل قانون العقوبات





يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



