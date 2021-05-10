"تعليم النواب" تستكمل مناقشة موازنة الوزارة اليوم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعها، اليوم الاثنين، وذلك لاستكمال مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022.





فمن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمال اللجان.





"النواب" يناقش رسوم التوثيق والشهر العقاري وتعديل قانون العقوبات





يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



