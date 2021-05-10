الالومنيوم ينهي ودياته بالفوز على كيما اسوان

فاز فريق الالومنيوم على كيما اسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، بملعب الأول ضمن سلسلة وديات الفريق الحمادي استعدادا لمنافسات دوري القسم الثاني .





وانتهى اللقاء الذي جمع بينهما بملعب الالومنيوم الرئيسي بفوز فريق الالومنيوم بهدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالندية بين لاعبي الفريقين والتي أثنى عليها جهاز فني الفريقين





يذكر أن مباراة الأمس هي التجربة الودية الثانية بين الفريقين حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الالومنيوم بهدف، أحرزه محمد عبدون.





ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني برصيد 38 نقطة



