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برلماني: تصنيع مصر للقاح سينوفاك الصيني يحولها لقلعة لقاحات الوباء في إفريقيا

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قرار مصر تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك الصيني" بدءًا من أواخر شهر يونيو المقبل والبدء في تصديره لإفريقيا، خطوة كبيرة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة دوائيًا وعلاجيًا في تصنيع اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا.

وأضاف "عباس" في تصريحات له، أن تصنيع لقاح سينوفاك يحول مصر الى قلعة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يعود للثقة التامة في فعالية الدواء واللقاحات المصرية، لافتًا إلى أن مصر لم ترصد أي وجود للسلالات المتحورة في البلاد حتى اللحظة، وهذا يعود إلى الإجراءات والدقة الشديدة في التعامل عبر المنافذ البرية والبحرية والحدودية المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصاعد في إصابات فيروس كورونا، خلال الموجة الثالثة ظاهرة عالمية وليس مصرية وهذه الموجة تتميز بسرعة وكثرة عدد الإصابات، مؤكدًا أن مصر حتى اللحظة ثابتة على قدميها وقوية في مواجهة جائحة كورونا، بإجراءات علاجية ودوائية واقتصادية ومجتمعية عدة.

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لقاح سينوفاك الصيني بوابة الفجر اللقاحات فى افريقيا الفجر

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