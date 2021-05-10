بالأسماء.. غيابات الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري









يستقبل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، غريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.





غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".





ويفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أمام الزمالك خدمات كلا من، الظهير التونسي علي معلول لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، و حمدي فتحي لإصابته بكسر في الذراع، بالإضافة إلى النيجيري جونيور أجايي لتعرضه لشد في العضلة الضامة.





وتضم قائمة الغائبين عن قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 122 كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود ، وذلك لعدم الجاهزية الفنية.



