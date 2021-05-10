انتهاء موسم نجم شتوتجارت بسبب الإصابة





أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم الأحد أن جناحه تانجوي كوليبالي سيغيب عن أخر مباراتين من موسم البوندسليجا بسبب لإصابة.





ويعاني كوليبالي من قطع جزئي في أربطة الركبة اليسرى ورغم أن الإصابة لا تستدعي الجراحة فإنه لن يشارك أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وارمينيا بيلفيلد.





وأوضح شتوتجارت في بيانه أنه يتوقع أن يتعافى اللاعب بشكل كامل مع انطلاق استعدادات الموسم الجديد.



